Zarif: Kısıtlamalar ve yaptırımlar hiçbir sonuç veremedi

2017-10-02 17:08 | www.trend.az | 1

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik mantıklı ve ileriye dönük bir yaklaşım izlemesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, The Global POLITICO’ye verdiği röportajda nükleer anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Zarif, “ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan geri çekilme tehditlerine karşın, anlaşmanın önümüzdeki yıl da devam etmesi olasılığı yüzde 50'den daha fazla” dedi.

ABD Başkanı Donlad Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında öne sürdüğü tehditkar açıklamalarını eleştiren Zarif, “Trump bu sözlerle ülkesinin uluslararası müzakerelerde güvenilir bir ortak olma kabiliyetini sorguya çekti” değerlendirmesini yaptı.

Nükleer anlaşma üzerinde yeni bir müzakere yapılmasının mümkün olmadığının altını çizen Bakan Zarif, şunları kaydetti: Trump anlaşmayı feshetmek istiyorsa İran anlaşmadan geri çekilme veya Avrupa ile koordinasyon sağlama gibi seçeneklere başvuracaktır.

Bunlara ilave olarak Zarif, “Avrupalılar İran ile nükleer anlaşmayı destekleyeceğini söylediler. Şimdi onların sözlerini tutup tutmayacağını beklemek zorundayız” ifadesini kullandı.

Zarif, ABD tarafından İran’a karşı uygulanan yeni yaptırımlara ilişkin, “Amerika bugüne kadar İran'a karşı her türlü kısıtlama yaptı. Sanırım bu ülkenin bize yönelik uygulayabilecek bir başka yaptırımı kalmadı, fakat samimi olarak söylüyorum, ABD yönetimi bunlardan herhangi bir sonuç elde edemedi.

Son olarak Bakan Zarif, “Kanaatimce Amerikanlar mantıklı, temkinli ve ileriye dönük bir politikayı izlemeli” şeklinde konuştu.

Kaynak Mehr Haber Ajansı