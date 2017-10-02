В региональных театрах произведены кадровые перестановки

2017-10-02 17:13 | www.apa.az | 4

В театральной сфере страны продолжаются преобразования, осуществляемые в соответствии с «Государственной программой «Азербайджанский театр в 2009-2019 годах».

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства культуры и туризма, на основании соответствующих приказов главы ведомства в театрах республики произведены кадровые перестановки.

Так, Намик Джафаров назначен директором Шекинского государственного драматического театра. Назначены также главные режиссеры Лянкяранского государственного драматического театра (Орудж Гурбанов), Иреванского государственного азербайджанского драматического театра (Сарвар Алиев), Агдамского государственного драматического театра (Новруз Джафаров).