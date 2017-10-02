В Киргизии арестовали депутата, обвиняемого в попытке захвата власти

2017-10-02 17:12 | www.oxu.az | 3

Первомайский райсуд Киргизии в понедельник выдал санкцию на арест депутата парламента республики Канатбека Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против депутата парламента.

По версии следствия, "Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова, вступив в предварительный сговор с представителями организованных преступных группировок, осуществляют активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков и вооруженных столкновений" с целью "захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах" Бабанова.

Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и, согласно конституции он не может повторно баллотироваться в президенты.

Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом.

Экс-премьер Бабанов считается одним из самых сильных соперников кандидата от президентской партии СДПК Сооронбая Жээнбекова, которого СМИ называют преемником Атамбаева.

Н.Г.

