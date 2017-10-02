Новый сопредседатель МГ ОБСЕ от США посетит регион

2017-10-02 16:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер на этой неделе посетит Ереван и Баку, встретится с официальными лицами для ознакомления с ситуацией, говорится в сообщении посольства США в Азербайджане, распространенном в понедельник.

В ходе визита в регион Эндрю Шофер вместе с другими сопредседателя Минской группы ОБСЕ примет участие во встречах высокого уровня.

В сообщении посольства говорится, что США, поддерживающие решение нагорно-карабахского конфликта переговорным путем и являющиеся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, будут активно работать со сторонами.

Конфликт должен быть решен справедливо, без применения силы – на основе Хельсинкского заключительного акта, территориальной целостности, международного права, на принципах равноправия и права на самоопределение.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)