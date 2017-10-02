BonAqua продолжает поддерживать спортивные мероприятия в Азербайджане

2017-10-02 16:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку прошел заключительный этап одного из престижных европейских турниров, Чемпионат Европы 2017 по волейболу среди женщин. Одним из официальных партнеров Евро-2017, который завершился 1 октября, является бренд BonAqua компании Coca-Сola. В рамках соревнований 200 спортсменам и техническому персоналу из 16 стран было предоставлено 60 тыс. бутылок (30 тыс. литров воды) данной продукции, говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

«На протяжении многих лет Coca-Cola поддерживает международные спортивные соревнования в Азербайджане своими продуктами. Для нас большая честь поддерживать Чемпионат Европы по волейболу 2017 от имени нашего бренда BonАqua, которую мы производим в соответствии с международными стандартами качества. Вода BonАqua также была представлена на таких крупных проектах как Европейские игры Баку 2015, Исламские игры солидарности 2017, Tour d’Azerbaijan, Бакинский марафон, Формула 1 и т.д.», - сказал Эльшад Фарзалиев, менеджер по коммуникациям Coca-Cola на Кавказе и в Центральной Азии.

BonAqua является одним из напитков, производимых Coca-Cola в Азербайджане. Вода BonAqua была удостоена премии «Превосходный вкус» Международного европейского института качества и вкуса в Брюсселе в 2016 году.