Tahran'da İran va Türkiye'nin askeri işbirliği konuşuldu

2017-10-02 17:12 | www.trend.az | 0

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tahran'da Türk mevkidaşı Hulusi Akar’la bir araya geldi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, askeri bir heyetle Tahran’a gelen Türk mevkidaşı Hulusi Akar’la bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tümgeneral Bakıri, “Umarım bu ziyaret, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin daha fazla güçlenmesine sebep olacaktır” dedi.

Tümgeneral Bakıri, bu görüşmede Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandığını belirterek, IKBY’de düzenlenen referandumun yanı sıra ortak tehditlerin de ele alındığını ifade etti.

Bunlara ek olarak Tümgeneral Bakıri, “Sözü konusu görüşmede Teröre karşı mücadele, sınır güvenliği, iki ülke arasında askeri işbirliği ve Myanmar'da şiddete maruz kalan masum Müslümanlara insani yardım gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu” açıklamasını yaptı.

Tümgeneral Bakıri, sözlerini şöyle sürdürdü: Bundan sonra İran-Türkiye arasında askeri eğitim ve ortak tatbikat konusunda daha fazla işbirliğine tanıklık edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakında gerçekleştireceği Tahran ziyaretinin ardından bu ilişkilerin seviyesi çok daha artacak.

Hulusi Akar’da bu görüşmede, “İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri işbirliğinin genişletilmesi için çaba sarfedeceğiz. Ayrıca bölgesel konular dahil, sınır güvenliği ve terörle mücadele alanında yakın işbirliği içinde olacağız” şeklinde konuştu.

Kaynak Mehr Haber Ajansı