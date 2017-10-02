Главы Туркменистана и России обсуждают перспективы сотрудничества

2017-10-02 16:19 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде начались переговоры между президентами Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедовым и Владимиром Путиным, прибывшим в страну с с официальным визитом, сообщает в понедельник источник в правительстве.

В ходе встречи на высшем уровне будут обсуждаться приоритетные аспекты межгосударственных связей, вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.



В комментарии госагентства "Туркмен довлет хабарлары" сказано, что Российская Федерация и Туркменистан поддерживают конструктивные инициативы и предложения друг друга, выдвигаемые в рамках ООН и других авторитетных структур.



"Наши страны демонстрируют близость или совпадение позиций по таким ключевым глобальным вопросам, как обеспечение всеобщего мира и безопасности, противодействие вызовам и угрозам современности", - сказано в материале.



Опираясь на обоюдную добрую политическую волю сторон, многолетний опыт взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарно-культурной сферах и, конечно, на исторически сложившиеся узы дружбы и добрососедства, сегодня туркмено-российское партнёрство обретает новое наполнение, пишет в понедельник газета "Ватан".



За 25 лет, прошедших со дня установления дипломатических отношений, создана солидная нормативно-правовая база, включающая на данный момент 191 двусторонний документ.



Наглядным примером развития двустороннего сотрудничества можно назвать продуктивное взаимодействие между Туркменистаном и крупнейшими регионами России, среди которых - Татарстан, Санкт-Петербург, Астраханская и Свердловская области, другие субъекты Российской Федерации.

На сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано 188 предприятий с участием российской стороны.



По итогам переговоров на высшем уровне предусматривается подписать большой пакет двусторонних документов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)