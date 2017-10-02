Милли Меджлис принял протест президента в связи с поправкой в закон «О государственной службе»

2017-10-02 17:28 | www.apa.az | 4

В ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса был обсужден проект решения о протесте президента страны в связи с изменениями, внесенными в закон «О государственной службе» на прошлой сессии.

Как сообщает АПА, председатель Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал, что, воспользовавшись своим правом, президент выразил протест в связи с изменением в проект.

Причиной возражений главы государства стало включение Аппарата судебно-правового совета в статью 8.1.1 (классификация Государственных органов) закона «О государственной службе».

Согласно изменению, Аппарату судебно-правового совета предоставлен статус государственного органа.

Проект был вынесен на голосование и принят.