Милли Меджлис принял протест президента в связи с поправкой в закон «О государственной службе»

2017-10-02 17:28 | www.apa.az | 4
В ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса был обсужден проект решения о протесте президента страны в связи с изменениями, внесенными в закон «О государственной службе» на прошлой сессии.
Как сообщает АПА, председатель Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал, что, воспользовавшись своим правом, президент выразил протест в связи с изменением в проект.
Причиной возражений главы государства стало включение Аппарата судебно-правового совета в статью 8.1.1 (классификация Государственных органов) закона «О государственной службе».
Согласно изменению, Аппарату судебно-правового совета предоставлен статус государственного органа.
Проект был вынесен на голосование и принят.