«Референдум в Каталонии - одно из событий, оказывающих самую большую поддержку Азербайджану в карабахском вопросе» - ОПРОС

2017-10-02 17:30 | www.apa.az | 4

«Референдум в Каталонии одно из событий, оказывающих самую большую поддержку Азербайджану в справедливой борьбе за Карабах».

Об этом АПА заявил декан Факультета общественных и международных вопросов Университета ADA Эльнур Солтанов.

Э. Солтанов сказал, что автономные власти в центре Европы, в одной из уважаемых стран ЕС должны подчиняться центральной власти, Конституции страны, ее законам, судебной системе. Шаги вне указанных принципов не могут считаться приемлемыми: «Правительство Испании воспользовалось всеми возможными средствами. Есть Конституция страны, решение суда. Но эти законные требования не были выполнены. Власти Испании пресекли это законным путем. Если посмотреть на общую атмосферу, то месседж понятен. Нужно уважать закон. Большинство государств, международные организации открыто заявили, что это внутреннее дело государства. Вопросы в связи с поведением полиции являются немного техническими. Но поведение одной из уважаемых стран ЕС показало, что в свое время проведенный в азербайджанском регионе Нагорный Карабах референдум также был незаконным. Все принятые Азербайджаном меры законны. Правда, власти Испании действовали немного грубее нас, но, во всяком случае восторжествовал закон. Скорее всего, каталонская проблема решится юридическим путем. А структуры ЕС будут подчеркивать, что это внутреннее дело Испании. Возможна критика в связи с поведением полиции. Но законные шаги такого демократического государства как Испания в итоге будут определять общую атмосферу».

Руководитель Исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу в беседе с АПА также отметил, что проведенный в Каталонии референдум является незаконным.



«Этот шаг противоречит Конституции Испании. Если референдум был бы согласован с официальным Мадридом, то конфликта удалось бы избежать. Порой в качестве довода приводится референдум в Шотландии, в ход которого не было вмешательства. Однако между референдумами в Каталонии и Шотландии очень большая разница. Проведенный в Шотландии плебисцит был согласован с властями Великобритании. Поэтому и не было вмешательства со стороны Лондона. А большинство шотландцев проголосовали против выхода из состава Соединенного Королевства. В Каталонии же правительство автономии приняло самостоятельное решение без согласования с центром и провело референдум, направленный на распад государства. Конечно же, центральные власти не могли допустить этого», - сказал он.

Он сказал, что сейчас в Европе сложилась интересная ситуация: «Правда, Евросоюз поддерживает территориальную целостность Испании. Несмотря на то, что действующий председатель Европарламента Антонио Таяни назвал референдум в Каталонии в связи с независимостью незаконным, заместитель председателя Европарламента, председатель партии «Зеленых» Австрии Улрике Луначек поддержал эту инициативу. Несмотря на то, что некоторые назвали этот референдум незаконным, неприемлем факт применения силы полицией в отношении участников референдума. Это говорит о двойных стандартах Европы. То есть, с одной стороны они поддерживают территориальную целостность Испании, с другой – в некоторых странах каталонцам оказывают скрытую поддержку. Они не понимают, что поддержка каталонцев приведет к расколу в Испании и эффекту бумеранга. В поддерживающих каталонцев странах может возникнуть подобная ситуация».

Э.Шахиноглу также сравнил проблему Каталонии с нагорно-карабахским конфликтом: «Разница заключается в том, что сколько бы референдум в Каталонии не подвергали критике, каталонцы до сих пор не объединились как нация, не воспользовались правом на самоопределение, армяне же уже создали государство под названием Армения. Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своих землях. Мы требуем от Европы поддержания территориальной целостности Азербайджана так же, как и Испании».