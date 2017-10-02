Saxo Bank: Рост экспорта нефти из США усиливает риски корреляции цен

2017-10-02 16:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Главной новостью на сырьевом рынке на прошедшей неделе стало восстановление энергетического сектора, сказал в понедельник Trend глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке эксперт Оле Слот Хансен.

По его словам, ущерб, причиненный ураганом Харви в августе, спровоцировал скачок цен на нефть Brent и топливо. При этом, дополнительную общую поддержку оказало Международное энергетическое агентство, сообщив, что из-за значительного роста спрос во втором квартале впервые с 2014 года превзошел предложение.

"Цены на сырую нефть растут четвертую неделю подряд благодаря фундаментальным факторам, поддерживающим спрос на этот энергоноситель. Главные новости прошедшей недели – восстановление американского энергетического рынка после нанесенного ураганами ущерба и референдум об отделении Иракского Курдистана, который создал угрозу сокращения поставок из этого нефтеносного региона. Согласно данным еженедельного отчета о состоянии рынка нефти Службы энергетической информации США, экспортные поставки сырой нефти из США достигли рекордного уровня, а запасы бензина выросли благодаря увеличившемуся импорту топлива и возобновлению работы НПЗ. Эти два фактора помогли уменьшить ценовую разницу между сортом WTI и сортом Brent, а возросший экспорт WTI способствовал снижению дефицита, который мы наблюдали на спотовом рынке Brent в прошедшем месяце", - сказал Хансен.

Хансен отмечает, что доходы нефтеперерабатывающих предприятий вернулись к уровню, который был до урагана Харви, и дефицит сейчас наблюдается только в сегменте средних дистиллятов, таких как дизельное топливо. По его словам, снижение доходов НПЗ в конечном счете означает уменьшение спроса на сырую нефть.

"Фундаментальные факторы рынка нефти продолжают улучшаться, и, по данным Международного энергетического агентства, во втором квартале спрос впервые с 2014 года превзошел предложение. На этом основании вполне оправданно ожидать, что цены могут вернуться к уровням, которые наблюдались во время безуспешной попытки прорыва вверх в первом квартале. В то же время рекордные объемы экспорта из США, если они сохранятся в ближайшие недели, в сочетании с намерением Ливии увеличить производство на 30% до конца года могут привести к снижению цены Brent относительно WTI. Спрос на Brent со стороны фондов и пассивных владельцев исключительно длинных позиций резко возрос после того, как рынок вернулся в состояние бэквардейшн. За неделю до 19 сентября чистая длинная позиция фондов по нефти Brent составила 465 миллионов баррелей, то есть до февральского рекорда не хватает всего 43 миллиона баррелей. Тогда, когда нефть не смогла подняться выше, началась коррекция, составившая 13 процентов. Принимая во внимание улучшившиеся перспективы, мы расширяем наш ценовой диапазон для нефти Brent на 5 долларов до 50-60 долларов за баррель. В краткосрочной перспективе, при условии, что обстановка на севере Ирака не обострится, существует повышенный риск коррекции, в ходе которой цена нефти Brent может вернуться к 54 долларам за баррель", - отметил эксперт.

В сентябре, по словам Хансена, уровень сырьевого индекса Bloomberg не повысился, но за общим отсутствием изменений скрывается непрерывный подъем энергетического сектора, который балансировал потери на рынках драгоценных и промышленных металлов.

"Сектор металлов, особенно сегмент драгоценных металлов, негативно отреагировал на заявление председателя ФРС Джанет Йеллен, в котором она намекнула на возможное повышение процентной ставки в декабре. Следом президент США Дональд Трамп и Республиканская партия объявили о плане налоговой реформы. Американский фондовый рынок пошел вверх, а доллар предпринял новую попытку восстановиться от минимального за 2,5 года значения, подкрепленный надеждой, что снижение налогов ускорит экономический рост. В то же время ставки доходности по облигациям подскочили вверх, потому что не обеспеченный финансированием налоговый план, вероятно, приведет к увеличению федеральных заемных средств, требуемых для финансирования дефицита госбюджета", - сказал Хансен.

Цены на железную руду и сталь, по его словам, понизились в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, проходящего два раза в десять лет, который откроется 18 октября.

"Правительство Китая, скорее всего, продолжит прилагать усилия для борьбы с загрязнением окружающей среды. Это значит, что в период с ноября по март, когда выбрасывается наибольшее количество загрязняющих веществ, в стране могут закрыться некоторые заводы и может сократиться производство. Такая перспектива особенно сильно ударила по рынку железной руды, так как прямо сейчас поставки от крупнейших мировых производителей в Австралии и Бразилии увеличиваются", - сказал он.

Хансен отметил, что разрыв между ценами платины и палладия продолжал увеличиваться, в результате чего цена палладия впервые за 15 лет превысила цену платины.

"С тех самых пор, как пару лет назад произошел скандал из-за выбросов отработанного дизельного топлива в автомобилях Volkswagen, палладий, который используется для контроля загрязнения в бензиновых двигателях, непрерывно превосходил платину (используемую в дизельных двигателях). В свете таких изменений предложение палладия сильно сократилось, в то время как запасов платины на рынке более чем предостаточно. Дальнейшее развитие событий зависит сначала от направления движения золота, а в дальнейшем от реакции мировых автопроизводителей. Несмотря на то, что разница в цене между платиной и золотом сейчас составляет свыше 360 долларов, ее положительная корреляция с золотом по-прежнему выше, чем с палладием. Таким образом, от направления золота в краткосрочной перспективе зависит, какой будет ценовая динамика металлов платиновой группы", - сказал Хансен.

По словам эксперта, к настоящему моменту золото отыграло половину роста на 150 долларов, который произошел в период с июля по начало сентября.

"Пока коррекционные откаты не очень глубокие, они дают хорошую возможность выйти на рынок тем, кто пропустил первоначальное движение. В то же время золото торгуется в диапазоне на протяжении уже четырех лет со средней ценой 1235 долларов за унцию. В свете последних событий шансы на то, что наконец удастся выйти за его границы, снова снизились. В начале сентября рост прекратился на подходе к максимуму 2016 года 1375 долларов, так что мы видим все основания полагать, что диапазонная торговля пока продолжится. В краткосрочной перспективе нам нужно установить, является ли текущее ослабление чем-то большим, чем относительно глубокая коррекция. Благоприятная техническая картина будет сохраняться до тех пор, пока золото торгуется выше значимого уровня 1260 долларов за унцию. Мы по-прежнему отмечаем геополитические риски, связанные с Северной Кореей. Референдум о независимости в Иракском Курдистане увеличил риск возникновения конфликта, потому что Турция, Ирак и Иран не желают видеть нефтеносный Курдистан независимым. На этом основании мы не видим немедленной угрозы ликвидации чрезмерных длинных позиций по золоту, особенно учитывая вероятность того, что неблагоприятный для золота рост курса доллара окажется временным", - сказал Хансен.

(Автор: Анвар Мамедов)