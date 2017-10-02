В Барселоне проходит митинг студентов

2017-10-02 16:25 | www.trend.az | 3

Студенческий митинг против жестких действий полиции в день голосования на референдуме о независимости Каталонии 1 октября проходит в настоящее время на одной из центральных площадей Барселоны — площади Каталонии, передает РИА Новости.

К площади студенты подошли колонной в полном молчании. Во главе колонны молодые люди несли растяжку с призывом защитить референдум, у многих были заклеены рты в знак того, что правительство Испании не дает им высказаться. Они зашли на площадь под песню "Столб" известного каталонского певца Луиса Льяка, которая в эти дни стала вторым гимном референдума в Каталонии.

Сейчас на площади идут выступления лидеров студенческого движения. Толпа скандирует "независимость!".

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.