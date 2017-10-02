Начался официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Украины

2017-10-02 17:36 | www.apa.az | 4

Начался официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Об этом АПА сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

Украинский министр проведет официальные встречи завтра.

На встрече с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым будут обсуждаться перспективы сотрудничества между двумя странами и вопросы подготовки к мероприятию на уровне президентов.

Также планируется встреча Павла Климкина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.