Поднято ходатайство о приглашении Эльдара Махмудова в суд по делу генералов МНБ

2017-10-02 17:38 | www.apa.az | 4

Сегодня в Бакинском военном суде продолжился процесс по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехдиева.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева, началось изучение документов. Был зачитан ряд документов.

Затем выступил потерпевший Матлаб Мустафаев. По его словам, Э.Гулиев в своих показаниях сказал, что за распределением 120 тысяч долларов, полученных от потерпевшего Магсуда Мамедова, следил Эльдар Махмудов: «Он сказал, что распоряжение о приглашенных в МНБ людях дал Э.Махмудов, который поручил им брать деньги у богатых в делах, где они являются кураторами».

М.Мустафаев просил суд, чтобы для расследования этого эпизода Э.Махмудов был приглашен в суд. По словам М.Мустафаева, выступившие на суде генералы заявили, что поручения им давал Ильгар Алиев: «Если это так, то почему они не заявили об этом министру, его заместителю». Судья сообщил, что эти ходатайства будут рассмотрены на очередных заседаниях.



Далее выступил бывший замглавы ИВ Хазарского района Алекбер Гейдаров. Он отметил, что в МНБ не было какой-либо оперативной информации по нему.



«Если в отношении меня нет оперативной информации, то каким образом меня вызвали туда?», - сказал он.



Э.Гулиев, в свою очередь, заявил, что в отношении Гейдарова имелась оперативная информация.



Выступивший на процессе в качестве потерпевшего Сахиб Гурбанов ходатайствовал о вызове в суд бывшего начальника исполнительного отдела МНБ по Хазарскому району Рафика Сафарова и оперативного работника Эльдара Гаджиева, а также о внесении ясности в вопрос, кому были переданы отобранные у него сигареты.



Судья удовлетворил ходатайство.



Затем заседание продолжилось в закрытом режиме. На процессе был рассмотрен эпизод о присвоении Э.Гулиевым государственных средств.



Отметим, Эльчин Гулиев был начальником Антитеррористического центра упраздненного МНБ. После начатых в отношении сотрудников МНБ расследования он был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедрой в Академии МНБ имени Гейдара Алиева.

Эльчин Гулиев обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (Нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере и с применением угроз) УК АР.