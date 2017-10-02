В Азербайджане 28% женщин одобряют избиение жен мужьями

2017-10-02 17:40 | www.oxu.az | 4
В Центре общественного здравоохранения и реформ Минздрава проведено мероприятие, посвященное Всемирному дню ненасилия.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, методист Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Раиса Ахмедова отметила, что среди женщин был проведен опрос в связи с бытовым насилием:
«Опрос был проведен в Ленкоранском, Бейлаганском, Физулинском и Шамкирском районах среди 400 женщин в возрасте старше 18 лет. У респондентов спросили о статусе женщин, о том, в каком случае у мужчины есть право бить женщину: подгоревшая еда, конфликт с мужем, выход из дома без разрешения мужа, отказ от интимной близости. Среди опрашиваемых некоторые женщины согласились, что в этих случаях мужчина может ударить свою жену. В целом 28% респондентов считают правильным избиение мужьями жен по одной из этих причин».
Было отмечено, что для подвергшихся бытовому насилию людей действует горячая линия 012-480-22-80 (для детей) и 012-480-38-75.
Э.А.