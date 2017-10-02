Минюст Испании пригрозил Каталонии приостановкой автономии

2017-10-02 17:46 | www.oxu.az | 4

Испанские власти пообещали отменить автономию Каталонии, если та заявит о независимости после проведенного референдума.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 2 октября, заявил министр юстиции Испании Рафаэль Катала, передает AFP.

Он отметил, что Мадрид может временно отменить права автономии у региона согласно статье 155 конституции Испании.

"Мы можем в таком случае использовать силу закона. Наша обязанность - разрешать проблемы и мы это сделаем", - прокомментировал Катала.

По его словам, подобное решение может быть принято, "даже если отдельные меры могут навредить" Испании или Каталонии.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство.

В результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков во время голосования более тысячи человек пострадали.



Н.О.