Узбекистан и Афганистан договорились о совместной эксплуатации моста «Хайратон»

2017-10-02 16:27 | www.trend.az | 4

Железнодорожные администрации Узбекистана и Афганистана договорились о совместной эксплуатации моста «Хайратон» – единственной артерии, связывающей две страны. Об этом корреспонденту АН Podrobno.uz сообщил советник посольства ИРА в Узбекистане Абдул Ахад Халикьяр.

Недавно, по его словам, Термез посетил генеральный директор Управления железной дороги Афганистана Мохаммад Шамс. В ходе его пребывания в Узбекистане было подписано несколько документов. Один из них предусматривает совместный ремонт, содержание и эксплуатацию моста «Хайратон».

Кроме этого, добавил дипломат, согласованы меморандум о взаимодействии администраций железных дорог двух стран, а также правила перевозки ж/д грузов по маршруту Галаба (Узбекистан)–Хайратон (Афганистан).

«Три вышеперечисленных документа согласованы и подготовлены для подписания во время визита президента Гани в Ташкент», – отметил Халикьяр. Визит афганского лидера ожидается в середине октября.

Глава МИД Узбекистан Абдулазиз Камилов уже назвал повестку предстоящего визита Ашрафа Гани насыщенной. Так, стороны намерены обсудить вопросы экономического взаимодействия, и возможного участия Узбекистана в некоторых совместных проектах, в том числе касающихся транспортных коммуникаций.

«Несмотря на сохраняющуюся определенную напряженность в Афганистане, тем не менее мы продолжаем развивать наши торговые, экономические и гуманитарные связи. Афганистан наш сосед. Мы имеем общую границу. По некоторым данным, несколько миллионов узбеков проживают на территории этой страны. Мы имеем древние глубокие исторические, культурные и гуманитарные связи и объективно должны развивать самые тесные и дружественные связи с этой страной», – подчеркнул Камилов.