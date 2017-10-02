НПО Азербайджана выразили протест против незаконного посещения оккупированных территорий турецкими гражданами

2017-10-02 16:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Группа функционирующих в Азербайджане НПО выразила протест против незаконного посещения оккупированных азербайджанских территорий турецкими гражданами.

В распространенном обращении говорится, что 22 сентября группа турецких граждан незаконно посетила оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана.

«В отношении турецких граждан Уфука Ураса, Али Байрамоглу, Саида Чекиноглу и Эрола Катырчыоглу, проявивших открытое неуважение к нашей стране, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо обвиняются по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц», - говорится в обращении.

В обращении НПО подчеркивается, что эта поездка была осуждена внешнеполитическими ведомствами как Азербайджана, так и Турции.

«Мы, как НПО, также решительно осуждаем незаконные действия турецких граждан. Знакомясь с прошлым этих лиц, можно увидеть, что их любовь к Армении не новость, в их деятельности всегда преобладали антитюркские, антиазербайджанские шаги. Однако последним поступком они проявили неуважение к Азербайджанскому государству, его территориальной целостности, пересекли границу без разрешения официального Баку. Считаем правильным решение официальных структур Азербайджана о возбуждении уголовного дела в отношении этих лиц, и мы поддерживаем его», - говорится в обращении азербайджанских НПО.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу незаконно посетили территорию Азербайджана – Нагорный Карабах, оккупированный армянскими вооруженными силами.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)