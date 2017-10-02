Стрелок в Лас-Вегасе жил в гостинице, откуда вел огонь, с 28 сентября

2017-10-02 17:42 | www.apa.az | 5

Преступник, застреливший более 50 человек в Лас-Вегасе, проживал в гостинице, откуда вел огонь, с 28 сентября.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил шериф Лаг-Вегаса Джозеф Ломбардо.





«У нас есть информация, что он был там с 28 сентября», — сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В результате погибли более 50 и пострадали свыше 400 человек.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.



