В Ереване в медцентре вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь

2017-10-02 17:43 | www.apa.az | 5

2 октября в ереванском медцентре «Армения» вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», вооруженный мужчина вошел в больницу и около палат на 3-ем этаже открыл беспорядочный огонь.

Подозреваемый спрятал оружие в сумке. После произведенных выстрелов он попытался скрыться, однако сотрудникам Службы безопасности медцентра удалось предотвратить побег. Позднее на место происшествия прибыли правоохранители.

В полиции сообщили о том, что мужчину обезвредили и подвергли приводу.

Пострадавших нет, ведется следствие.