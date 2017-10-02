Начался визит главы МИД Украины в Азербайджан

2017-10-02 17:50 | www.oxu.az | 5
Начался официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.
Украинский министр проведет официальные встречи завтра.
На встрече с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым будут обсуждаться перспективы сотрудничества между двумя странами и вопросы подготовки к мероприятию на уровне президентов.
Также планируется встреча Павла Климкина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Н.О.