Начался визит главы МИД Украины в Азербайджан

2017-10-02 17:50 | www.oxu.az | 5

Начался официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

Украинский министр проведет официальные встречи завтра.

На встрече с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым будут обсуждаться перспективы сотрудничества между двумя странами и вопросы подготовки к мероприятию на уровне президентов.

Также планируется встреча Павла Климкина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Н.О.