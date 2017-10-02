В бакинских школах начались занятия в подготовительных группах

2017-10-02 17:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Начались занятия в подготовительных группах общеобразовательных учебных заведений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку.

В связи с этим в школе-лицее №20 было проведено мероприятие с участием руководителей структурных подразделений управления, педагогов, дошколят и их родителей, представителей медиа.

На мероприятии было отмечено, что в созданные в этом учебном году более 850 подготовительных групп в 263 школах поступили свыше 22 тысяч детей.

Основная целью цель этих групп заключается в подготовке детей к учебе, чтобы они привыкли к учебному процессу и у них сформировались определенные знания и навыки. Отмечено, что в 2017/2018 учебном году в подготовительные группы школ в бакинских поселках привлечено еще больше детей, что повысит показатель подготовки к школе в этих поселках, обеспечит лучшую подготовленность детей и улучшит их успеваемость в ходе дальнейшей учебы.

Отметим, что занятия в подготовительных группах будут проводиться четыре раза в неделю, продолжительность каждого занятия составляет 30 минут, а перемен между ними - 10 минут. Для детей, занимающихся в подготовительных группах, не предусмотрены домашние задания, необходимыми учебными пособиями они обеспечиваются за счет государства.

Занятия, которые продлятся восемь месяцев, завершатся 31 мая. Занятия в подготовительных группах должны начинаться первого октября и завершаться 31 мая. Но так как в этом году первое октября попало на воскресенье, занятия начались со второго октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)