В Шамахы создан Сафари парк

2017-10-02 17:44 | www.apa.az | 4

2 октября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в новом Сафари парке условиями.

Как сообщает АПА-Экономикс, создание Шамахинского Сафари парка было предусмотрено в Стратегической дорожной карте по развитию в Азербайджане специализированной туристической промышленности, утвержденной указом президента Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.

С целью создания заповедника для диких животных на территории Пиргулу Шамахинского района площадью в 620 гектаров в соответствии с международными стандартами огорожена территория в 480 гектаров.

Сюда из Латвии, Польши, Словакии, Чехии и Венгрии завезены 420 голов генетически ценных животных трех видов: благородные олени, муфлоны, лани. В результате проведенной селекции и ветеринарных мер число этих животных увеличилось почти вдвое. В настоящее время в парке насчитывается 790 животных, в том числе 260 благородных оленей, 250 муфлонов и 280 ланей.