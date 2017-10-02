Выясняется наличие граждан Азербайджана среди погибших и раненых в результате перестрелки в Лас-Вегасе

2017-10-02 18:00 | www.apa.az | 5

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате кровавой и страшной трагедии в Лас-Вегасе, правительству США и всему американскому народу. Желаем раненым скорейшего выздоровления».

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Наше Генеральное консульство в Лос-Анджелесе выясняет наличие граждан Азербайджанской Республики среди раненых и погибших в результате этой кровавой трагедии», - отметил Х.Гаджиев.

Отметим, мужчина открыл огонь по участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, в результате чего более 50 человек погибли, более 400 – получили ранения. Открывший огонь житель Лас-Вегаса был убит во время перестрелки с полицией.