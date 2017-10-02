В Ереване мужчина открыл беспорядочную стрельбу в больнице

2017-10-02 18:00 | www.oxu.az | 4

В Ереване неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу на третьем этаже медцентра, у больничных палат.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на страницу в социальной сети Facebook начальника отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгара Джанояна.

"Инцидент в медицинском центре "Армения". Вооруженный огнестрельным оружием мужчина проник в медцентр и произвел выстрелы. Он обезврежен и доставлен в полицейское отделение", - написал Джаноян.

Он сообщил, что пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются, ведется следствие.

Н.Г.

