МИД: Выясняется наличие азербайджанцев среди жертв стрельбы в США

2017-10-02 18:10 | www.oxu.az | 4
«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате кровавой и жуткой трагедии в американском городе Лас-Вегас и всему американскому народу. Желаем скорейшего исцеления пострадавшим в результате этого ужасного нападения».
Об этом Oxu.Az сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.
«Генконсульство Азербайджана в США выясняет наличие граждан республики среди погибших и раненых в результате кровавой трагедии», - сказал Х.Гаджиев.
Отметим, что в результате стрельбы по участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе погибли более 50 человек, более 400 ранены. Стрелок ликвидирован полицией.