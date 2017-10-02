Азербайджанская продукция будет представлена на международной выставке в Германии

2017-10-02 17:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская продукция в рамках единого стенда вновь будет демонстрироваться 7-11 октября на международной продовольственной выставке "ANUGA" в Кельне (Германия), говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в понедельник.

На выставке будут представлены соки, различные виды вин, минеральные воды, фундук, фрукты, консервированная продукция, кондитерские изделия, чай, сухофрукты и другая продукция 21 азербайджанской компании.

Отметим, что согласно указу Президента Азербайджана от 5 октября 2016 года, предусматривающему пропаганду бренда "Made in Azerbaijan" на зарубежных рынках, продукция Азербайджана выставлялась на Международной продовольственной выставке в Дубае (Gulfood 2017), Международной выставке вин в Дюссельдорфе (Prowein 2017) и выставке Worldfood Moscow 2017 в Москве, также организовано восемь экспортных миссий в зарубежные страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)