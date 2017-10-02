Трамп готовит заявление в связи со стрельбой в Лас-Вегасе

2017-10-02 17:24 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп намерен выступить в понедельник с заявлением по поводу стрельбы в Лас-Вегасе, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Мы изучаем график президента с тем, чтобы он мог выступить с заявлением нынешним утром. Мы сообщим о деталях, когда они будут определены", — говорится в ее заявлении, поступившем в РИА Новости.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.