Глава азербайджанского государства направил письмо президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру

2017-10-02 18:11 | www.apa.az | 4
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю национального праздника страны – Дня германского единства.
Как сообщает АПА, глава азербайджанского государства передал своему германскому коллеге поздравления от своего имени и от имени народа Азербайджана.
«Текущее состояние азербайджано-германских отношений вызывает чувство удовлетворения. Наши политические связи, которые опираются на взаимопонимание и конструктивный диалог, сопровождаются широким и конструктивным сотрудничеством в экономической и гуманитарной сфере», - говорится, в частности, в послании