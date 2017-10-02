Глава азербайджанского государства направил письмо президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру

2017-10-02 18:11 | www.apa.az | 4

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю национального праздника страны – Дня германского единства.

Как сообщает АПА, глава азербайджанского государства передал своему германскому коллеге поздравления от своего имени и от имени народа Азербайджана.

«Текущее состояние азербайджано-германских отношений вызывает чувство удовлетворения. Наши политические связи, которые опираются на взаимопонимание и конструктивный диалог, сопровождаются широким и конструктивным сотрудничеством в экономической и гуманитарной сфере», - говорится, в частности, в послании