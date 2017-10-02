Беспорядки в Тбилиси

2017-10-02 18:20 | www.oxu.az | 4

Представители и сторонники оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение", перекрыв дорогу, проводят акцию протеста у здания Тбилисской мэрии с требованием приостановить решение о передаче участков земли в центре столицы компаниям миллиардера Бидзины Иванишвили, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на заседании Тбилисского горсовета большинством голосов было принято решение о передаче территории около 2 тысяч квадратных метров в центре города за символическую цену в 1 лари компании Old City Development, которая основана бывшим премьером Грузии, миллиардером Иванишвили.

На этой территории будет размещен один из объектов проекта "Панорама Тбилиси", созданного по инициативе Иванишвили.

Акцию транслировали в прямом эфире грузинские телекомпании.

ТВ сообщает, что четыре оппозиционера требуют впустить их в здание мэрии, чтобы поговорить с действующим мэром Давидом Нармания или с его заместителями.

Несколько раз между участниками акции и мобилизованной у здания полицией возникали небольшие столкновения и словесные перепалки.

Проект "Панорама Тбилиси" стоимостью в 500 миллионов долларов предполагает строительство четырех комплексов в разных точках исторической части грузинской столицы с крупными туристическими и бизнес-центрами, многоэтажными зданиями, гостиницами, которые будут соединены между собой канатными путями и стеклянными лифтами.

Н.Г.

