Малейка Асадова ответила Рамизу Мелику

2017-10-02 18:30 | www.oxu.az | 4

Народная артистка Азербайджана Малейка Асадова резко отреагировала на слова народного артиста Рамиза Мелика в свой адрес.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, М.Асадова сказала, что Р.Мелик не уважает себя:

«Хочу сказать Рамизу Мелику, что мудрость приходит с возрастом. Но у него с годами изливается накопившаяся злоба и гниль. Несколько дней назад он поздоровался при встрече со мной. Что за характер у этого человека? Потом он говорит у меня за спиной, употребляет слова из своего круга в мой адрес. Если есть что сказать, скажи это при встрече».

По словам М.Асадовой, супруга Рамиза Меликова очень современная женщина:

«Что такого в моем наряде? Рамиз не видел женщин в такой одежде? К тому же я могу надевать что хочу, правильно и делаю, это мое дело. Моя фигура и рост позволяют это сделать. Если он мужчина, то пусть занимается делами своей семьи, вместо того чтобы комментировать фотографию женщины.

Долгие годы я с уважением относилась к его семье, супруге. Его супруга современная женщина. Хочу спросить у него, Рамиз, ты всегда был таким порядочным или сейчас стал таким?».

А.С.

