В Азербайджане необходимо увеличить отпуск по беременности и родам - ЮНИСЕФ

2017-10-02 17:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Продолжительность отпуска по беременности и родам, предоставляемого работающим женщинам в Азербайджане, недостаточна.

Об этом в понедельник сказала заместитель руководителя представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Мин Юань.

«В настоящее время в Азербайджане работающим женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью чуть более двух месяца до родов и около двух месяцев после родов. Этого недостаточно для вскармливания ребенка материнским молоком в течение первых шести месяцев – важного периода для его развития. Вскармливание детей материнским молоком - нелегкий процесс. Матери помимо вскармливания заняты дополнительно работой, образованием, таким важным вопросом, как внимание, уделяемое семье. С учетом этого все члены общества должны оказать поддержку матери для того, чтобы она кормила младенца материнским молоком», - сказала Мин Юань.

С другой стороны, по ее словам, частные компании не соблюдают требование законодательства.

Заместитель руководителя представительства сказала, что компании, производящие искусственное детское питание, ведут активную пропаганду своей продукции, что зачастую вводит матерей в заблуждение и отрицательно влияет на показатели вскармливания материнским молоком. По ее словам, ЮНИСЕФ активно ведет в Азербайджане агитационную работу для пропаганды вскармливания детей грудным молоком.

«ЮНИСЕФ и министерство здравоохранения Азербайджана провели оперативную оценку в связи со снижением показателей грудного вскармливания. В результате быстрого оценивания было установлено, что некоторые люди не знают, в чем польза материнского молока для ребенка. Материнское молоко считается первой прививкой ребенка и защищает его от ряда серьезных заболеваний. Кроме того, это защищает матерей от рака груди и яичников», - сказала Мин Юань.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)