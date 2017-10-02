Новоназначенный посол Греции вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

2017-10-02 18:22 | www.apa.az | 4

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Греческой Республики в Азербайджане Николаоса Канеллоса.

Как сообщили АПА в МИД, в рамках встречи посол Николаос Канеллос вручил копии верительных грамот Эльмару Мамедъярову.

Эльмар Мамедъяров поздравил Николаоса Канеллоса с назначением на должность посла в Азербайджане, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, посол Н.Канеллос сказал, что не пожалеет усилий для развития двусторонних связей в период его деятельности.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между Азербайджаном и Грецией в энергетической, транспортной, туристической, культурной и других сферах.