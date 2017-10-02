Президент Азербайджана выразил соболезнования главе США

2017-10-02 18:40 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает Oxu.Az, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин президент, весть о многочисленных жертвах и раненых в результате жестокого обстрела мирных людей во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе глубоко опечалила меня. В связи с этим ужасным инцидентом от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю раненым скорейшего выздоровления».

Отметим, в результате обстрела участников музыкального фестиваля в Лас-Вегасе погибли более 50, были ранены более 400 человек. Совершивший преступление житель Лас-Вегаса был убит сотрудниками полиции.

Н.О.