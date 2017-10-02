AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Состоялось мероприятие Influencer Day Baku - ФОТО

2017-10-02 18:50 | www.oxu.az | 4

В эту субботу прошел долгожданный Influencer Day Baku. 

Как передает Oxu.Az, посты о мероприятии, многочисленные статусы, фотографии и видео быстро разлетелись по социальным сетям. 

Несмотря на то, что подобное мероприятие проходило впервые в нашей стране, оно собрало 300 человек и надолго запомнилось присутствующим своей неповторимой атмосферой и интересными событиями. Помимо просветительской миссии, мероприятие также создало присутствующим отличные возможности для нетворкинга. 

Начался Influencer Day с выступления основателей Influencer marketing платформы Keepface. В своем выступлении на тему Маркетинг Социальной Эры Эмин Велиев рассказал о современных трендах и направлениях в маркетинге, Вагиф Аббасов познакомил присутствующим с платформой Keepface, рассказал о ее принципах работы, а Эльшад Юсифли проинформировал гостей о технической составляющей Keepface. Позже присутствующие задали выступающим интересующие их вопросы. 

Вторая часть мероприятия началась с панельных дискуссий. Основатель  Khazar Ventures Мамед Карим, выступавший в роли модератора, начал интересную беседу с директором Trade Mark Leo Burnett Azerbaijan Аббасом Фатуллаевым, маркетинг директором проекта Cavan.az Мехрибан Гасановой руководителем отдела маркетинга и стратегического планирования Azər Türk Bank Лейлой М. Йашар, актером и сценаристом Эркином Эргином и админом социальной страницы Offside Русланом Мирзалиевым, которые были участниками панельной дискуссии. Они делились с присутствующими своим опытом работы с таким инструментом как Influencer Marketing, а также впечатлениями о Keepface. 

Наконец наступила долгожданная церемония награждения инфлуенсеров. Нужно отметить, что номинантов выбирали по принципу создания в социальных сетях интересного и познавательного контента, отдавая при этом предпочтение новичкам в этой сфере. 

Победителями стали следующие инфлуенсеры: 

Алихан Раджабов, Шебнем Махмудлу, Назрин Алиева, Фуад Алиев, Гамид Гамидов, Ялчын Исламзаде, Баба Агаев, Ильхам Али Юсиф, Гюнель Фархадлы, Айгюн Исмаилзаде и Сема Абыева. 

После церемонии награждения инфлуенсеров гостям мероприятия устроили интересные туры в виллы, гольф клуб и международную школу Sabis Sun, расположенные на территории Dreamland Baku Golf Villas & Residences. Под четким руководством инструкторов присутствующие начали играть в гольф. 

Мероприятие завершилось вкусным ужином, прекрасными песнями,,  исполняемыми гостями, а также композициями приглашенного джаз бенда.   

Мероприятие было организовано Keepface DMCC. Главным спонсором выступил Dreamland Baku Golf Villas & Residences, телекоммуникационным партнером Influencer day Baku стал первый мобильный оператор в Азербайджане Bakcell. 

Также помощь в проведении Influencer Day Baku оказали Chelebi, Hooki Cafe, Az-Granata, Vitam və Trade Mark Leo Burnett Azerbaijan. 

Photo Artillery фотографировали присутствующих и сразу же вручали им эти фото. Команда Gravity inc делали фото и видео съемки мероприятия. 

Н.О.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər