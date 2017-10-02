"Han Beyli Quartet" Ширхана Агабейли выступит на джаз-фестивале во Франции (ВИДЕО, ФОТО)

2017-10-02 17:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - "Han Beyli Quartet" Ширхана Агабейли примет участие в международном джаз-фестивале Nancy Jazz Pulsations Festival, который пройдет в городе Нанси (Франция), сообщил Trend Life брат музыканта, один из лучших перкуссионистов Украины Орхан Агабейли.

"Han Beyli Quartet" выступит 11 октября в Adagio Thionville, а 14 октября - в La Machine.

Джазовый фестиваль Nancy Jazz Pulsations Festival проходит уже более 40 лет. За две недели фестиваля, который пройдет с 11 по 21 октября, более 100 тысяч человек побывают на музыкальном празднике в мире джаза, блюза, рока, поп-музыки, регги, шансона, хип-хопа, электронной музыки... С самого начала фестиваль предоставлял возможность увидеть как мировых знаменитостей, так и молодые таланты. Фестиваль по праву гордится тем, что многие признанные в настоящее время музыканты делали свои первые шаги в Нанси.

Ширхан Агабейли (псевдоним Хан Бейли) – бас- гитарист, вокалист и композитор, творчество которого выходит далеко за рамки одного стиля. Его музыка - гармоничная палитра этнических, джазовых, современных и R&B звуков, связанных между собой сложными ритмами и красивой импровизацией. Родился и вырос в Украине, но многоликая история и традиции его азербайджанского народа сильно повлияли на все его творчество, что делает его в свою очередь уникальным, единственным в своем роде автором-исполнителем. Хан Бейли - первый студент в истории Berklee College of Music получивший стипендию "Presidential schoolarship" путем онлайн- прослушивания.

В настоящее время, находясь на учебе в Бостоне (США), Хан Бейли продолжает гастролировать по всей Европе и на Ближнем Востоке.

(Автор: Вугар Иманов)