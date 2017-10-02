Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Демирчи Шамахинского района

2017-10-02 18:31 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в мечети Демирчи главе государства был подарен Коран.

Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой был преподнесен свежеиспеченный хлеб тендир. Главу государства и Первую леди пригласили на чаепитие. Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились с кузнечной лавкой и мастерской.

Президенту Ильхаму Алиеву был представлен проект Археолого-этнографического музея, который планируется построить в Демирчи.

Во время ознакомления с селом Демирчи были сделаны фотографии на память.