Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Демирчи Шамахинского района

2017-10-02 18:31 | www.apa.az | 3
Как сообщает АПА, в мечети Демирчи главе государства был подарен Коран.
Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой был преподнесен свежеиспеченный хлеб тендир. Главу государства и Первую леди пригласили на чаепитие. Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились с кузнечной лавкой и мастерской.
Президенту Ильхаму Алиеву был представлен проект Археолого-этнографического музея, который планируется построить в Демирчи.
Во время ознакомления с селом Демирчи были сделаны фотографии на память.