Член Бундестага: «Мы хотим стабилизации связей между Германией и Турцией»

2017-10-02 18:47 | www.apa.az | 3

«Мы хотим стабилизации связей между Германией и Турцией. Как вы знаете, в Германии много граждан турецкого происхождения. Мы хотим жить в мире с ними».

Об этом АПА заявил находящийся с визитом в Баку депутат Кай Геринг.

К. Геринг сказал, что для этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен вернуться к демократическим принципам: «Права человека и верховенство закона очень важны. Конечно же, если германские граждане необоснованно арестовываются в Турции, то мы не можем тихо смотреть на это».

Комментируя обсуждения членства Турции в ЕС, депутат сказал, что в настоящий момент переговоры заморожены: «Для нас важны такие демократические принципы как верховенство закона, свобода мысли, защита прав человека. Если Турция учтет это, то переговоры могут быть продолжены».