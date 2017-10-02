Барселону охватили митинги – ФОТО + ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

2017-10-02 19:12 | www.oxu.az | 4

Студенческий митинг против жестких действий полиции в день голосования на референдуме о независимости Каталонии 1 октября проходит в настоящее время на одной из центральных площадей Барселоны — площади Каталонии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, к площади студенты подошли колонной в полном молчании. Во главе колонны молодые люди несли растяжку с призывом защитить референдум, у многих были заклеены рты в знак того, что правительство Испании не дает им высказаться.

Они зашли на площадь под песню «Столб» известного каталонского певца Луиса Льяка, которая в эти дни стала вторым гимном референдума в Каталонии.

На площади прошли выступления лидеров студенческого движения. После организаторы включили музыку и студенты начали танцевать и петь. Толпа скандирует «независимость!».

У многих студентов в руках Эстелады – неофициальные флаги независимой Каталонии.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным.

По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

С.Б.

