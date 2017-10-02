Ашхабад и Москва подписали пакет двусторонних документов

2017-10-02 17:39 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - По завершении переговоров в понедельник в Ашхабаде между президентами Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедовым и Владимиром Путиным подписан пакет двусторонних документов, говорится в сообщении туркменского правительства.

В их присутствии были подписаны:

Соглашение между хякимликом города Мары (Туркменистан) и административным органом муниципального образования «город Орёл» (Российская Федерация) об установлении побратимских отношений между городом Мары и городом Орёл;

Соглашение между правительством Туркменистана и администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством финансов Туркменистана и министерством финансов Российской Федерации;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и метрологии между Главной государственной службой «Türkmenstandartlary» (Туркменистан) и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Российская Федерация);

Соглашение между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и министерством здравоохранения Российской Федерации о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

Программа сотрудничества на 2018-2020 годы между министерством культуры Туркменистана и министерством культуры Российской Федерации;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области спорта;

Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области морского транспорта от 17 сентября 2013 года;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области промышленности;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Российской Федерации о взаимном открытии представительств уполномоченных органов в сфере миграции;

Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Российской Федерации о противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин поставили свои подписи под Совместным заявлением и Договором о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Российской Федерацией.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)