Рашад Садыхов завершит карьеру в сборной после матча с Чехией

2017-10-02 18:50 | www.apa.az | 4

Матч отборочного цикла ЧМ-2018 Азербайджан – Чехия будет прощальной игрой для капитана сборной Рашада Садыхова.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», информацию об этом распространил официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

35-летний защитник так прокомментировал это решение сайту организации: «Я принял это решение с учётом того, что игра с Чехией будет последней домашней встречей нашей сборной в нынешнем отборочном цикле. На все вопросы я отвечу на предматчевой пресс-конференции».

Отметим, что Рашад Садыхов вызывается в нашу основную сборную с 2001-го года, забил 5 голов в 110 матчах в её составе.