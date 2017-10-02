Неожиданный и нетрадиционный образ женщины - фестиваль Bakool Arts в Баку (ФОТО)

2017-10-02 17:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Art Villa прошел фестиваль Bakool Arts, отражающий неожиданную и нетрадиционную сторону искусства, сообщили Trend Life организаторы фестиваля. Bakool Arts – это фестиваль по культурному обмену в Азербайджане, где представлено искусство в самых различных формах.

Bakool Arts будет демонстрировать одну конкретную тему в каждом последующем фестивале. Главная тема дебютного фестиваля – образ женщины через визуальное и драматическое искусство.

Фестиваль объединил молодое поколение азербайджанских исполнителей, артистов, художников, работающих в разных стилях, но которых связывает тема андеграунда. Они взаимодействовали с местной и международной аудиторией, посредством своего искусства

Фестиваль организован в сотрудничестве с Международными фестивалями Paraiso Musicas do Mundo, Prosa Sonora, при поддержке посольства Бразилии в Азербайджане, Национального бюро по пропаганде туризма, НПО Arts Council Azerbaijan и Французского института в Баку. Мероприятие координируется международным арт-консультантом Дайаной Оливейрой и разрабатывается вместе с арт-консультантом Каролиной дель Кастильо.

(Автор: Джани Бабаева)