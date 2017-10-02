Предприниматели оценивают страховое дело как основной бизнес

2017-10-02 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С целью оценки потребностей, проблем и пожеланий страховых агентов СК AXA MBASK, консалтинговым агентством «Media Consulting and Services» было проведено анонимное исследование, в котором приняли участие около ста респондентов.

Целью исследования, помимо выявления основных потребностей и пожеланий, было определить уровень удовлетворенности страховых агентов компании.

78% опрошенных возлагают большие надежды на будущее профессии страхового агента в Азербайджане.

Следует подчеркнуть, что сегодня, согласно опросу, для 63% столичных и региональных предпринимателей, страховая деятельность стала основной - на 16 % больше, чем в прошлых годах.

70% предпринимателей имеют свой личный офис

Было установлено, что 61% страховых агентов сотрудничают с AXA MBASK в течение 3-7 лет

В отличие от предыдущих лет, в этом году опрос показал, что, наряду с обязательными видами, доля агентов, активных в продаже добровольных видов страхования достигла 67%

91% респондентов отметили страхование лиц выезжающих за границу, как самый легкий вид среди добровольных видов страхования для продажи, по доступности цен

Продажа медицинского страхования на рынке находится не на должном уровне – лишь 26% агентов продают этот вид

78% агентов самостоятельно могут выполнять все свои рабочие операции посредством ИТ-систем

Услуги страховых выплат и новые рекламные кампании – это основные области по мнению агентов, которые необходимо улучшить

Следует отметить, что это третий ежегодный опрос, проведенный компанией.

AXA MBASK в ближайшем будущем планирует организацию и проведение таких опросов среди клиентов компании.