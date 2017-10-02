Министр юстиции Грузии раскритиковала подстрекательство избирателей в связи с клятвой на Коране

2017-10-02 19:03 | www.apa.az | 5

Председатель комиссии по проведению свободных и справедливых выборов, министр юстиции Тея Цулукиани раскритиковала использование религии перед выборами.

Как сообщает местное бюро АПА, министр отметила, что завоевание доверия избирателей путем использования религии, неприемлемо.

«Некоторые люди во время выборов, чтобы граждане проголосовали за ту или иную партию, заставляют их клясться на Коране. Подобные случаи следует критиковать», - заявила она.

Отметим, на прошлой неделе партия «Движение строительства» обратилась в Комиссию по проведению свободных и справедливых выборов в связи с тем, что в Дманиси на избирателей оказывают давление и угрожают им. Юрист местного штаба партии в селе Ирганчай Эмзар Петриашвили заставил сельчан поклясться на Коране в том, что на выборах 21 октября они будут голосовать за кандидата от «Грузинской мечты».