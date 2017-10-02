Депутат: «Азербайджан очень важный партнер для Германии»

2017-10-02 19:16 | www.apa.az | 6

«Азербайджан очень важный партнер для Германии».

Как сообщает АПА, об этом заявил депутат Бундестага Германии Кай Геринг.

Депутат сказал, что поэтому германская сторона реализует в Азербайджане очень важные проекты в сфере образования: «В ближайшее время в Азербайджане ожидается открытие новый центр «Гёте». Это важно для развития двусторонних связей между Азербайджаном и Германией. Рад, что в Азербайджане перешли на болонскую систему в ВУЗах. Хочу особо подчеркнуть важность этого шага».

Депутат отметил, что в настоящий момент большое число молодых азербайджанцев продолжает свое обучение в Германии, получает стипендии: «Надеемся, что число таких азербайджанских студентов повысится. Мы бы хотели роста обмена между людьми обеих стран».

�и Невады. В его гостиничном номере, где он жил с 28 сентября, нашли по меньшей мере десять единиц оружия.