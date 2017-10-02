Страх и смерть в Лас-Вегасе – ФОТОРЕПОРТАЖ

2017-10-02 19:53 | www.oxu.az | 5
Жертвы самого кровавого расстрела в истории Америки.
Американский пенсионер Стивен Пэддок расстрелял более 50 посетителей фестиваля музыки кантри в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа отеля Mandalay Bay в здании одноименного казино. Когда спецназовцы ворвались в номер, Пэддок уже успел застрелиться. В его комнате обнаружили более 10 винтовок.
О причинах, толкнувших 64-летнего американца на массовое убийство, пока ничего неизвестно. Полицейским лишь удалось узнать, что он жил в небольшом городке в часе езды от Лас-Вегаса и ранее в поле зрения оперативников не попадал.
Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru представляет, как выглядит место самого страшного массового убийства в истории США.
Фото: David Becker / Getty Images
Люди бегут с места массового расстрела.
Фото: Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal via AP
Посетители концерта помогают пострадавшей женщине на территории отеля и казино Tropicana — именно туда убежали многие гости фестиваля, заслышав выстрелы.
Фото: David Becker / Getty Images
Поначалу сообщалось о двух погибших, потом их число стало стремительно расти. 50 убитых — последние данные, но не исключено, что жертв больше.
Фото: David Becker / Getty Images
Первую помощь раненым оказывали другие посетители фестиваля.
Фото: David Becker / Getty Images
Площадка около казино Mandalay Bay, где проходил фестиваль музыки кантри Route 91.
Фото: David Becker / Getty Images
Люди не знали, как обезопасить себя, — они озирались по сторонам, стараясь понять, откуда ведется огонь, но не видели стрелка, который находился на большой высоте.
Фото: David Becker / Getty Images
Одни пытались укрыться на месте, другие спасались бегством.
Фото: David Becker / Getty Images
Ранено более 400 человек, многие находятся в тяжелом состоянии.
Фото: Paul Buck / EPA
Местные жители предлагали пострадавшим еду и ночлег, социальные сети заполнились сообщениями вроде: «Живу в 10 минутах ходьбы от Стрипа (улицы, на которой расположены казино — прим. «Ленты.ру»), готов принять всех, кому нужна помощь!»
Фото: David Becker / Getty Images
Власти пока не склонны считать случившееся терактом: полиция называет бойню массовым расстрелом, следователи работают над выяснением мотивов чудовищного преступления.