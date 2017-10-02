Страх и смерть в Лас-Вегасе – ФОТОРЕПОРТАЖ

2017-10-02 19:53 | www.oxu.az | 5

Жертвы самого кровавого расстрела в истории Америки.

Американский пенсионер Стивен Пэддок расстрелял более 50 посетителей фестиваля музыки кантри в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа отеля Mandalay Bay в здании одноименного казино. Когда спецназовцы ворвались в номер, Пэддок уже успел застрелиться. В его комнате обнаружили более 10 винтовок.

О причинах, толкнувших 64-летнего американца на массовое убийство, пока ничего неизвестно. Полицейским лишь удалось узнать, что он жил в небольшом городке в часе езды от Лас-Вегаса и ранее в поле зрения оперативников не попадал.

Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru представляет, как выглядит место самого страшного массового убийства в истории США.

Фото: David Becker / Getty Images

Люди бегут с места массового расстрела.

Фото: Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal via AP

Посетители концерта помогают пострадавшей женщине на территории отеля и казино Tropicana — именно туда убежали многие гости фестиваля, заслышав выстрелы.

Фото: David Becker / Getty Images

Поначалу сообщалось о двух погибших, потом их число стало стремительно расти. 50 убитых — последние данные, но не исключено, что жертв больше.

Фото: David Becker / Getty Images

Первую помощь раненым оказывали другие посетители фестиваля.

Фото: David Becker / Getty Images

Площадка около казино Mandalay Bay, где проходил фестиваль музыки кантри Route 91.

Фото: David Becker / Getty Images

Люди не знали, как обезопасить себя, — они озирались по сторонам, стараясь понять, откуда ведется огонь, но не видели стрелка, который находился на большой высоте.

Фото: David Becker / Getty Images

Одни пытались укрыться на месте, другие спасались бегством.

Фото: David Becker / Getty Images

Ранено более 400 человек, многие находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Paul Buck / EPA

Местные жители предлагали пострадавшим еду и ночлег, социальные сети заполнились сообщениями вроде: «Живу в 10 минутах ходьбы от Стрипа (улицы, на которой расположены казино — прим. «Ленты.ру»), готов принять всех, кому нужна помощь!»

Фото: David Becker / Getty Images

Власти пока не склонны считать случившееся терактом: полиция называет бойню массовым расстрелом, следователи работают над выяснением мотивов чудовищного преступления.

С.Б.

