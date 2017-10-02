SOCAR bu il ixrac etdiyi xam neftin həcmini açıqlayıb

2017-10-02 18:44 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

SOCAR bu il 3 limandan ixrac etdiyi xam neftin həcmini açıqlayıb.

SOCAR-dan Trend-ə verilən məlumata görə, şirkət bu ilin sentyabr ayında Novorossiysk limanından 169 min 675 ton, Supsa limanından 172 min 138 ton, Ceyhan limanından 1 milyon 352 min 984 ton xam neft ixrac edib.

Ümümilikdə yanvar-sentyabr ayları ərzində Novorossiysk limanından 1 milyon 157 min 704 ton, Supsa limanından 1 milyon 751 min 811 ton, Ceyhan limanından 12 milyon 753 min 536 ton xam neft ixrac edilib.