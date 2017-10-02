Госструктуры Азербайджана выполнили только 4% мероприятий в рамках "дорожной карты" по развитию финуслуг

2017-10-02 18:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Государственные структуры выполнили только четыре процента мероприятий, предусмотренных на этот год в “Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг в Азербайджане”.

Об этом говорится в отчете о мониторинге над реализацией мероприятий, отраженных в “Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг в Азербайджане”.

Согласно отчету, в течение этого года также началась реализация 50 процентов мероприятий, предусмотренных в дорожной карте в текущем году.

Основными исполнительными органами этих мероприятий выступают Центральный банк и Палата надзора над финансовыми рынками. По стопроцентной шкале Центробанка реализовал только 38 процентов из предусмотренных мероприятий, а Палата - 28 процентов.

В целом в рамках дорожной карты выделены пять основных целей:

- формирование финансовой системы из динамичных и здоровых финансовых институтов;

- развитие финансовых рынков;

- укрепление инфраструктуры;

- совершенствование механизмов регулирования и надзора;

- повышение знаний и навыков участников финансовых рынков.

Как отмечается, определенные мероприятия были реализованы только по первому и второму пунктам - семь и восемь процентов выполненных мероприятий соответственно.

Самый большой прогресс государственные органы достигли по капитализации и обеспечению ликвидности банковской системы (50 процентов от всех мероприятий), усилению механизма регулирования и надзора страховой деятельности (50 процентов), повышению знаний и навыков экспертов, работающих в финансовом секторе (50 процентов), а также по повышению финансовой грамотности потребителей и защите их прав (50 процентов).

При этом, еще не начались меры по подготовке плана реструктуризации неработающих активов, ускорению исполнения судебных решений, цифровизации банковского сектора и повышению прозрачности финансовой отчетности банковского сектора.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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