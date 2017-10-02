Президент Ильхам Алиев и его супруга ознакомились с новосозданным Шамахинским сафари-парком

2017-10-02 18:11 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник ознакомились с новосозданным Шамахинским сафари-парком.

Создание Шамахинского сафари-парка было предусмотрено в Стратегической дорожной карте по развитию в Азербайджане специализированной туристической промышленности, утвержденной указом Президента Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.

Во время ознакомления с парком глава государства и Первая леди были проинформированы о том, что ООО «Azər Ekov», созданное в Азербайджане в 2014 году с целью создания необходимых для охоты экологических условий и обеспечения адаптации видов диких животных к природе Азербайджана, начало проводить необходимые работы в этом направлении. В первую очередь ООО «Azər Ekov» стало членом Международной ассоциации заводчиков оленей и диких копытных.

Было отмечено, что с целью создания экологического заповедника для диких животных в соответствии с поручениями, вытекающими из Стратегической дорожной карты по развитию в Азербайджане специализированной туристической промышленности, в Шамахинском районе на территории горно-лесистой местности под названием Пиргулу площадью 630 гектаров в соответствии с международными стандартами была огорожена территория площадью 480 гектаров. Сюда из хозяйств Латвии, Польши, Словакии, Чехии и Венгрии были завезены 420 голов благородных оленей, ланей и муфлонов. В результате проведенных селекционных и ветеринарных мероприятий число этих животных увеличилось почти вдвое. Так, в настоящее время в парке имеется 790 голов животных, в том числе 260 благородных оленей, 250 муфлонов и 280 ланей.