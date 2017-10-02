Дональд Трамп выразил отношение к террору в Лас-Вегасе

2017-10-02 19:51 | www.apa.az | 5

«Мы переживаем горе от гибели сотни наших граждан. Пострадавшим хочу сказать: мы молимся за вас, просим Бога помочь вам».

Как передает АПА со ссылкой на турецкую газету «Hürriyyet», об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя теракт в Лас-Вегасе.

По словам Д.Трампа, он дал поручение наполовину приспустить государственный флаг в связи с трагедией. «В среду в Лас-Вегасе пройдет наша встреча с семьями жертв теракта и сотрудниками сил безопасности, которые прибыли на место происшествия. Нас объединяет общая вера и ценности».

Отметим, что стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.



Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. В террористической группировке утверждают, что подозреваемый «несколько месяцев назад принял ислам».