Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58

2017-10-02 20:07 | www.apa.az | 5

Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) возросло до 58 человек, число пострадавших на данных момент достигло 515 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такие данные привел шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо .

"Число людей, погибших в результате инцидента, возросло. На данный момент оно составляет 58 человек. Число пострадавших на данный момент составляет 515. Эта цифра продолжает расти", - сказал он.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас- Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.